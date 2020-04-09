Коронавирус в Югре, последние новости на 10 апреля 2020: тонны антисептика и новая маска из хехнопарка
Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в ХМАО на 10 апреля 2020 года. На этот раз только хорошие новости, инцидентов не произошло.
1. В технопарке ХМАО усовершенствовали медицинскую маску. Новшество поможет в работе хирургов. Маска очень плотно закрывает лицо и оснащена дополнительным переходником, который соединяет ее с устройством для фильтрации воздуха. Некоторые идеи позаимствовали у итальянских коллег.
2. Стало известно, что в Сургуте открыли еще одну лабораторию для тестирования на коронавирус. Новый блок оценил мэр города Вадим Шувалов. Теперь увеличится количество и скорость выполнения тестов на коронавирус.
3. Дефицита в антисептике в Югре не предвидится. Завод в Когалыме подготовил целых 200 тонн раствора. В первую очередь этим антисептиком обрабатывают общественные места.
4. Жители Сургутского района начнут с апреля получать электронные платежки за коммуналку. В будущем возможен полностью отказ от бумажного варианта. Все для того, чтобы минимизировать контакты между людьми в период пандемии коронавируса.
5. Абсолютно все пассажиры аэропорта Сургута теперь проходят медицинскую проверку: температурный контроль и заполнение анкеты. Врачам помогают трудолюбивые волонтеры
Последние данные по коронавирусу ХМАО
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ИСТОЧНИК KP.RU
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