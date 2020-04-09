Коронавирус в Югре, последние новости на 10 апреля 2020: тонны антисептика и новая маска из хехнопарка

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в ХМАО на 10 апреля 2020 года. На этот раз только хорошие новости, инцидентов не произошло.

1. В технопарке ХМАО усовершенствовали медицинскую маску. Новшество поможет в работе хирургов. Маска очень плотно закрывает лицо и оснащена дополнительным переходником, который соединяет ее с устройством для фильтрации воздуха. Некоторые идеи позаимствовали у итальянских коллег.

2. Стало известно, что в Сургуте открыли еще одну лабораторию для тестирования на коронавирус. Новый блок оценил мэр города Вадим Шувалов. Теперь увеличится количество и скорость выполнения тестов на коронавирус.

3. Дефицита в антисептике в Югре не предвидится. Завод в Когалыме подготовил целых 200 тонн раствора. В первую очередь этим антисептиком обрабатывают общественные места.

4. Жители Сургутского района начнут с апреля получать электронные платежки за коммуналку. В будущем возможен полностью отказ от бумажного варианта. Все для того, чтобы минимизировать контакты между людьми в период пандемии коронавируса.

5. Абсолютно все пассажиры аэропорта Сургута теперь проходят медицинскую проверку: температурный контроль и заполнение анкеты. Врачам помогают трудолюбивые волонтеры

Последние данные по коронавирусу ХМАО

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