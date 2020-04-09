В технопарке Югры усовершенствовали медицинскую маску
Маска, разработанная в югорском технопарке, плотно закрывает лицо и оснащена дополнительным переходником, который соединяет ее с устройством для фильтрации воздуха. Это признано главным новшеством разработки.
- Весь процесс, от разработки технического решения – до отлива экспериментальных переходников на 3Д - оборудовании, занял два дня, - рассказали разработчики.
Добавим, что изобретение передано в отделение рентгенхирургических методов диагностики и лечения ОКБ Ханты-Мансийска.
Кстати, как скромно признались разработчики, некоторые идеи соединения маски с фильтром они позаимствовали у итальянских коллег.
ИСТОЧНИК KP.RU