9 Апр 2020 2020-04-09T13:09:30+03:00

В технопарке Югры усовершенствовали медицинскую маску. Фото с сайта технопарка.

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Маска, разработанная в югорском технопарке, плотно закрывает лицо и оснащена дополнительным переходником, который соединяет ее с устройством для фильтрации воздуха. Это признано главным новшеством разработки.

- Весь процесс, от разработки технического решения – до отлива экспериментальных переходников на 3Д - оборудовании, занял два дня, - рассказали разработчики.

Добавим, что изобретение передано в отделение рентгенхирургических методов диагностики и лечения ОКБ Ханты-Мансийска.

Кстати, как скромно признались разработчики, некоторые идеи соединения маски с фильтром они позаимствовали у итальянских коллег.

ИСТОЧНИК KP.RU