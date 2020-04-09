Завод в Когалыме подготовил 200 тонн антисептика

9 Апр 2020 2020-04-09T10:43:03+03:00

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Когалымский завод химических реагентов усилил производство антисептиков для обработки помещений и транспорта.

Известно, что растворы предназначены для профилактической обработки и дезинфекции рабочих поверхностей, инвентаря, дорожных покрытий, тротуаров, всех видов транспорта, остановок, предприятий коммунального хозяйства.

- Также антисептиком обрабатывают рынки, подъезды, туалеты, мусорные контейнеры и полигоны, - уточнили сотрудники завода.

Когалымское предприятие готовит растворы разной концентрации. Добавим, что к настоящему моменту из имеющегося сырья готово до 200 тонн средства. В планах завода рассмотреть возможность выпуска антисептиков для рук по рецептурам Всемирной организации здравоохранения.

ИСТОЧНИК KP.RU