2020-04-09T11:46:25+03:00
Общество

Жители Сургутского района начнут получать электронные платежки за коммуналку

В будущем возможен полностью отказ от бумажного варианта
Руслан Савинов
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Жители Сургутского района начнут получать электронные платежки за коммуналкуЖители Сургутского района начнут получать электронные платежки за коммуналкуФото: pixabay.com
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В Сургутском районе в рамках борьбы с коронавирусом вводят альтернативу бумажным квитанциям за ЖКУ. С апреля жители городских и сельских поселений начнут получать платежки в электронном виде.

- Заботясь о здоровье жителей, специалисты нашего предприятия готовы направлять платежные документы на электронную почту. Для этого вам всего лишь требуется отправить запрос через сервис обратной связи на официальном сайте РКЦ. В будущем планируется повсеместно использование электронных платежных документов, которые придут на смену устаревшему бумажному аналогу, — пояснил системный администратор РКЦ ЖКХ муниципалитета Тимур Гиндуллин.

Для получения услуги необходима регистрация на официальном сайте районного РКЦ. Платежки направляют после соответствующего запроса от абонента в его личный кабинет. В будущем коммунальщики планируют полностью отказаться от бумажек.

Напомним телефоны горячих линий по Сургутскому району: жилищная сфера: (3462) 526 033, коммунальная: (3462) 526 003, начисление и оплата ЖКУ: (3462) 526 041.

ИСТОЧНИК KP.RU

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