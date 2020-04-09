Югорчане поддержали акцию «Сидим дома» на разных языках

9 Апр 2020 2020-04-09T14:37:30+03:00

Принять участие может каждый

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Жители региона на разных языках призовут земляков провести дома на время режима самоизоляции. Накануне, 8 апреля, в Югре стартовала акция «#Сидим дома», авторами которой стали представители национально-общественных организаций региона.

- Акция задумана, чтобы призвать югорчан соблюдать правила самоизоляции в период введения в регионе режима повышенной готовности в связи с распространением коронавируса, - прокомментировали организаторы.

Итак, участникам необходимо подготовить видео и опубликовать их в соцсетях «ВКонтакте» и «Инстаграм» под хештегами #юграсидимдома, #сидимдома.

Добавим, что на родных языках югорчане обратятся к землякам с призывом оставаться в своих домах. Присоединиться к акции может любой.

ИСТОЧНИК KP.RU