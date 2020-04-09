Абсолютно все пассажиры аэропорта Сургута проходят медпроверку

9 Апр 2020 2020-04-09T16:19:19+03:00

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Все пассажиры воздушной гавани Сургута обязаны проходить температурный контроль и заполнять анкету. По информации от пресс-службы администрации города, этот алгоритм работы утвердили на прошедшем заседании оперативного штаба.

Любопытно отметить, что помощь в проверке пассажиров врачам оказывают их будущие коллеги, «волонтеры-медики». Добровольцы не только замеряют температуру у пассажиров, но и раздают им памятки по профилактике коронавируса.

- Мы соблюдаем все меры предосторожности, регулярно проводим профилактические мероприятия. В это непростое время, как никогда важно оказать помощь тем, кто уязвим и не может о себе позаботиться, – выразила уверенность студентка четвертого курса мединститута СурГУ Карина Андреева.

Добавим, что по состоянию на 9 апреля в Сургуте девять пациентов с коронавирусом: состояние пациентов стабильное.

ИСТОЧНИК KP.RU