2020-04-09T10:08:01+03:00
Общество

В Сургуте открыли лабораторию для тестирования на коронавирус

Новый блок оценил мэр города
Руслан Савинов
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В Сургуте открыли лабораторию для тестирования на коронавирус. Фото со страницы Вадима Шувалова в соцсети "ВКонтакте".В Сургуте открыли лабораторию для тестирования на коронавирус. Фото со страницы Вадима Шувалова в соцсети "ВКонтакте".
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В Сургутской городской клинической поликлинике №1 почти завершилась реконструкция старой лаборатории в изолированный блок, предназначенный для борьбы с коронавирусом. Медицинское учреждение посетил для осмотра градоначальник Сургута Вадим Шувалов.

- С большим интересом прогулялся по новому блоку. В кратчайшие сроки было создано фактически новое лабораторное отделение. Подробности в небольшом фотоотчете, - написал Шувалов на своей официальной странице в социальной сети «ВКонтакте».

Отмечается, что блок оснащен всем необходимым оборудованием. Все помещения в нем соответствуют строгим критериям биологической безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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