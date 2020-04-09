В Сургуте открыли лабораторию для тестирования на коронавирус
В Сургутской городской клинической поликлинике №1 почти завершилась реконструкция старой лаборатории в изолированный блок, предназначенный для борьбы с коронавирусом. Медицинское учреждение посетил для осмотра градоначальник Сургута Вадим Шувалов.
- С большим интересом прогулялся по новому блоку. В кратчайшие сроки было создано фактически новое лабораторное отделение. Подробности в небольшом фотоотчете, - написал Шувалов на своей официальной странице в социальной сети «ВКонтакте».
Отмечается, что блок оснащен всем необходимым оборудованием. Все помещения в нем соответствуют строгим критериям биологической безопасности.
ИСТОЧНИК KP.RU