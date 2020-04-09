9 Апр 2020 2020-04-09T10:08:01+03:00

В Сургуте открыли лабораторию для тестирования на коронавирус. Фото со страницы Вадима Шувалова в соцсети "ВКонтакте".

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В Сургутской городской клинической поликлинике №1 почти завершилась реконструкция старой лаборатории в изолированный блок, предназначенный для борьбы с коронавирусом. Медицинское учреждение посетил для осмотра градоначальник Сургута Вадим Шувалов.

- С большим интересом прогулялся по новому блоку. В кратчайшие сроки было создано фактически новое лабораторное отделение. Подробности в небольшом фотоотчете, - написал Шувалов на своей официальной странице в социальной сети «ВКонтакте».

Отмечается, что блок оснащен всем необходимым оборудованием. Все помещения в нем соответствуют строгим критериям биологической безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU