Коронавирус в Югре, последние новости на 22 мая 2020: онлайн – линейки школьников и вероятность установки блокпостов Сургутском районе

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в ХМАО на 22 мая 2020 года.

1. Многих родителей школьников, как и самих учащихся, интересовало: когда состоятся онлайн – линейки в соцсетях ХМАО?

- Школьные выпускные в Югре пройдут в дистанционном формате из-за введенных по всей стране запретов на массовые мероприятия. 25 мая в 11:00 онлайн - линейки будут транслироваться в соцсетях. Организаторы постараются сделать это событие запоминающимся, - отметила глава региона Наталья Комарова.

2. На особом контроле на время пандемии в Югре цены на 67 наименований товаров. Также усилено внимание за оборотом алкоголя.

3. В какое время можно гулять по улице в ХМАО в период пандемии? Подробный ответ озвучила губернатор региона.

- Жителям округа можно гулять с детьми до 14 лет в периоды с 8 до 10 утра и 7 до 9 часов вечера. Ограничения для соблюдения режима тишины и покоя граждан продолжают действовать как раньше, - отметила Наталья Комарова.

4. Большинство новых случаев заражения коронавирусом произошли на этот раз в Когалыме. Врачи делают все необходимое для локализации инфекции.

5. В Сургутском районе могут развернуть блокпосты на время пандемии. Окончательное решение пока не принято.

6. Глава депздрава ХМАО Алексей Добровольский: «Ни одна больница региона не закрыта на карантин».

Итак, всего на 22 мая 2020 года в Югре зарегистрировано 1430 случаев коронавирусной инфекции, 488 - выздоровели, 12 человек ранее умерли, 7890 жителей региона подлежат наблюдению, 19292 югорчан сняты с медицинского наблюдения.

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