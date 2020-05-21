Большинство новых случаев заражения коронавирусом произошли в Когалыме

21 Май 2020 2020-05-21T12:51:20+03:00

Медики делают все необходимое для локализации инфекции

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В Югре лабораторно подтверждены 59 новых случая заболевания коронавирусом в 12 муниципалитетах. География распространения инфекции такова:

- Сургутский район – 8, Нефтеюганский район – 2, Ханты-Мансийский район – 2, Нижневартовский район – 2, Ханты-Мансийск – 4, Сургут – 6, Нефтеюганск – 4, Нижневартовск – 7, Нягань – 3, Радужный -2, Когалым – 17, Покачи – 2, - пояснила замруководителя Роспотребнадзора по ХМАО Инна Кудрявцева. Напомним, что всего в регионе лабораторно подтвержденных случаев инфекции - 1430.

По возрастной структуре новые случаи распределены следующим образом: дети – 6, 18-29 – 5, 30-49 – 27, 50-64 – 20,- старше 65 лет – 1. По местам инфицирования: из контактов в очагах - 43, в 16 случаях контакт уточняется.

По клинической структуре: в состоянии пневмонии – 24 случая, с симптомами ОРВИ - 29 случаев, в бессимптомной форме заболевания – 6.

Из всех зарегистрированных случаев коронавируса в регионе 9 человек на ИВЛ, 27 в реанимационных отделениях инфекционных госпиталей.

ИСТОЧНИК KP.RU