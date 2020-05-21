Глава депздрава ХМАО: «»Ни одна больница региона не закрыта на карантин»

21 Май 2020 2020-05-21T13:43:49+03:00

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Директор департамента здравоохранения Югры Алексей Добровольский сообщил о состоянии медучреждений в регионе и режиме их работы.

- Сегодня ни одна больница не закрыта на карантин, есть отдельные подразделения, где такие ограничительные меры применены, но ни одна больница целиком не прекратила свою работу в округе. Это обеспечивает доступность оказания медицинской помощи всем остальным пациентам, другие болезни никто не отменял. Врачей и специалистов хватает, - подвел итог Алексей Добровольский

Он также отметил, что на сегодняшний день роста числа госпитализированных в Ханты-Мансийском автономном округе нет.

ИСТОЧНИК KP.RU