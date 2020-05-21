21 Май 2020 2020-05-21T13:27:45+03:00

В Сургутском районе могут развернуть блокпосты на время пандемии Фото: pixabay.com

Окончательное решение пока не принято

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Лянтор посетила региональная комиссия для совещания по мерам для недопущения дальнейшего распространения коронавирусной инфекции на территории муниципалитета, а именно трех населенных пунктов: Лянтор, с.п. Нижнесортымский, г. п. Фёдоровский.

Как отметили в пресс-службе администрации муниципалитета, среди предложенных мер: создание буферных зон, необходимых для размещения сотрудников, работающих вахтовым методом и спецпомещений для проведения медосмотров большого количества людей.

Кроме того, планируется создание блок-постов для предотвращения несанкционированных проездов на территории поселений с очаговыми всплесками заболеваемости.

- Предполагается создание 5-6 таких контрольных пунктов, - пояснили власти района.

ИСТОЧНИК KP.RU