Когда состоятся онлайн – линейки в соцсетях ХМАО?

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова в прямом эфире в соцсети «Инстаграм» ответила на вопросы югорчан. Часть обсуждения касалась окончания учебного года в регионе.

- Школьные выпускные в Югре пройдут в дистанционном формате из-за введенных по всей стране запретов на массовые мероприятия. 25 мая в 11:00 онлайн - линейки будут транслироваться в социальных сетях. Организаторы постараются сделать это событие запоминающимся, - отметила Наталья Комарова.

Также она добавила, что идет подготовка к открытию вторых и третьих смен пришкольных детских лагерей не ранее, чем 1 июля 2020 года.