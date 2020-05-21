2020-05-21T12:18:12+03:00
Общество

Когда состоятся онлайн – линейки в соцсетях ХМАО?

Организаторы постараются сделать событие запоминающимся
Руслан Савинов
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Когда состоятся онлайн – линейки в соцсетях ХМАО?Когда состоятся онлайн – линейки в соцсетях ХМАО?Фото: pixabay.com
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Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова в прямом эфире в соцсети «Инстаграм» ответила на вопросы югорчан. Часть обсуждения касалась окончания учебного года в регионе.

- Школьные выпускные в Югре пройдут в дистанционном формате из-за введенных по всей стране запретов на массовые мероприятия. 25 мая в 11:00 онлайн - линейки будут транслироваться в социальных сетях. Организаторы постараются сделать это событие запоминающимся, - отметила Наталья Комарова.

Также она добавила, что идет подготовка к открытию вторых и третьих смен пришкольных детских лагерей не ранее, чем 1 июля 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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