21 Май 2020 2020-05-21T12:33:32+03:00

В какое время можно гулять по улице в ХМАО в период пандемии? Фото: pixabay.com

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Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова в прямом эфире в соцсети «Инстаграм» ответила на вопросы югорчан. Режим самоизоляции продлен в округе до 31 мая:

- При этом жителям округа можно гулять с детьми до 14 лет в периоды с 8 до 10 утра и 7 до 9 часов вечера. Ограничения для соблюдения режима тишины и покоя граждан продолжают действовать как раньше, - отметила Наталья Комарова.

Кроме того, стало известно, что беременные женщины, поступающие на госпитализацию в больницы округа, должны пройти обязательное тестирование на коронавирус.

- Это в первую очередь необходимо для обеспечения их собственной безопасности, - сообщила Наталья Комарова.

ИСТОЧНИК KP.RU