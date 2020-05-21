2020-05-21T08:36:24+03:00
Общество

На особом контроле в Югре цены на 67 наименований товаров

Также усилено вынимание за оборотом алкоголя
Руслан Савинов
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На особом контроле в Югре цены на 67 наименований товаров. Фото из "Инстаграма " Николая Милькиса.На особом контроле в Югре цены на 67 наименований товаров. Фото из "Инстаграма " Николая Милькиса.
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Заместитель губернатора ХМАО Николай Милькис в своем аккаунте в «Инстаграме» рассказал об итогах совещания по вопросу соблюдения норм в период пандемии.

- Органы МСУ должны продолжить предоставлять информацию о розничных ценах по 67 наименованиям продовольственных и непродовольственных товаров. В случае выявления необоснованного повышения цен они обязаны направить материалы в уполномоченные органы, - пояснил Николай Милькис.

Он добавил, что хозяйствующие субъекты должны применять меры по эпидемиологической безопасности югорчан до отмены режима самоизоляции, а организации - лицензиаты должны принимать меры по недопущению нарушений в сфере оборота алкоголя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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