На особом контроле в Югре цены на 67 наименований товаров
Заместитель губернатора ХМАО Николай Милькис в своем аккаунте в «Инстаграме» рассказал об итогах совещания по вопросу соблюдения норм в период пандемии.
- Органы МСУ должны продолжить предоставлять информацию о розничных ценах по 67 наименованиям продовольственных и непродовольственных товаров. В случае выявления необоснованного повышения цен они обязаны направить материалы в уполномоченные органы, - пояснил Николай Милькис.
Он добавил, что хозяйствующие субъекты должны применять меры по эпидемиологической безопасности югорчан до отмены режима самоизоляции, а организации - лицензиаты должны принимать меры по недопущению нарушений в сфере оборота алкоголя.
ИСТОЧНИК KP.RU