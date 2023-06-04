Пожары в ХМАО: последние новости на 4 июня 2023 года

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В Ханты-Мансийском автономном округе продолжается особый противопожарный режим, который был введен 28 апреля 2023 года. А также продолжает действовать режим ЧС в Кондинском районе из-за крупных лесных пожаров. Его ввели 31 мая для оперативного привлечения, переброски необходимых сил и средств пожаротушения из других районов Югры. ‌По последним данным, площадь лесных пожаров в Югре превысила десять тысяч гектаров. Такие данные Авиалесоохраны Югры передала в 12 часов дня, а на 9 часов утра площадь пожаров в Югре составила 9 123,21 га.

В регионе действует 2 ландшафтных и 18 лесных пожаров, причем большинство лесных пожаров зафиксированы в Кондинском районе. На помощь Югре в тушении лесных пожаров приехали 50 парашютистов и десантников Федеральной Авиалесоохраны, а также к работе приступил самолет-амфибия МЧС России Бе-200.

Ханты-Мансийский автономный округ занял первое место по площади лесных пожаров в России. За последние сутки она увеличилась в три раза. Рост пожаров происходит на фоне грозовой активности, жаркой погоды и ветра.

Стоит отметить, что неосторожное обращение с огнем, разведение костров, выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов с нарушением требований правил пожарной безопасности в лесу и на участках, непосредственно примыкающих к лесам, преследуется по закону.