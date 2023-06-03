В Югре 3 июня зарегистрировано 2 ландшафтных и 19 лесных пожаров

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На утро 3 июня в Югре проводятся работы по тушению 2 ландшафтных пожаров на локализованной площади 715 га в Нефтеюганском, Нижневартовском районах и 19 лесных пожаров на площади 9 123,21 га.

Большинство лесных пожаров, а именно в 13 лесных пожаров на общей площади 8765,01 га в Кондинском районе, 2 из которых на площади 2060 локализованы. 2 лесных пожара на площади 167 га в Советском районе, 2 лесных пожара на площади 175 га в Сургутском районе, 1 из которых на площади 168 га локализован и 2 лесных пожара на площади 16,2 га в Октябрьском районе.

Ландшафтные пожары произошли по вине человека, а лесные пожары из-за действующего в регионе грозового фронта. Ликвидацией действующих пожаров 606 работников Авиалесоохраны Югры, лесопожарных формирований «Центроспас-Югория», управления МЧС по Югре, арендаторы, добровольцы, а также 50 работников федеральной авиалесоохраны. Используется необходимое спецоборудование, авиатехника, в том числе и самолет-амфибия МЧС России Бе-200.

За прошедшие сутки в регионе потушили 3 ландшафтных пожара на площади 116 га в Нижневартовском, Сургутском и Ханты-Мансийском районах и 7 лесных пожаров на площади 136,1 га в Кодинском, Сургутском, Ханты-Мансийском, Октябрьском районах.

Всего с начала пожароопасного периода в Югре ликвидированы 118 ландшафтных пожаров на площади 15 792,03 га и 102 лесных пожара на площади 4 043,74 га, а также 2 возгорания в государственных заповедниках на площади 49,5 га.

О фактах возгорания на природе необходимо сообщать по телефонам: 8 (3467) 33-15-46, 8 800 100-94-00, 112.