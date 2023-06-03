Площадь лесных пожаров в Югре превысила десять тысяч гектаров Фото: Юлия Кучеренко

По данным Авиалесоохраны Югры, по состоянию на 12:00 на территории Ханты-Мансийского автономного округа проводятся работы по тушению 2 ландшафтных пожаров, локализованных на площади 715 га, и 18 лесных пожаров на общей площади 10 120,81 га, из которых 3 локализованы на площади 2 130 га. Данные передали в официальном телеграм-канале правительства региона.

Вчера на помощь Югре в тушении лесных пожаров приехали 50 парашютистов и десантников Федеральной Авиалесоохраны, а также к работе приступил самолет-амфибия МЧС России Бе-200.

Напомним, что в Кондинском районе ХМАО введен режим ЧС из-за пожаров. О возникновении очага огня, необходимо сообщить на прямую линию лесной охраны 8 800 100-94-00.