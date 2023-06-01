Пожары в ХМАО: последние новости на 1 июня 2023 года

Фото: Депнедра и природных ресурсов Югры

В Ханты-Мансийском автономном округе продолжается особый противопожарный режим, который был введен 28 апреля 2023 года. Кроме того, в Кондинском районе из-за действующих пожаров введен режим ЧС. Его ввели сегодня, при этом усилили группировку сил и средств ГУ МЧС России по ХМАО. Такой режим установлен для оперативного привлечения, переброски необходимых сил и средств пожаротушения из других районов Югры, авиатехники.

По последним данным, в Югре проводятся работы по тушению 1 ландшафтного пожара на площади 36 га в Нефтеюганском районе и 17 лесных пожаров на площади 1277,1 га. Пожар в государственном заповеднике «Малая Сосьва» в Советском районе потушили полностью и новые пожары на землях ООПТ в ХМАО не зарегистрированы. К ликвидации действующих пожаров привлечены 298 работников Авиалесоохраны Югры, лесопожарных формирований региона и необходимая спецтехника. Мониторинг югорских лесов, в том числе с применением авиатехники, осуществляется в постоянном режиме.

По данным департамента недропользования и природных ресурсов, за сутки локализовано четыре пожара на общей площади 83,5 гектара. За прошедшие сутки возникло 15 новых очагов, которые произошли в результате прохождения грозового фронта по территории Кондинского и Советского районов, также ликвидировано одно возгорание вблизи населённого пункта Половинка. По словам первого заместителя директора департамента Егора Збродова, угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет. Задействованы группировки Советского, Березовского, Октябрьского районов.

Всего с начала пожароопасного сезона в ХМАО ликвидированы 79 лесных пожаров площадью 2,3 тысячи гектаров и 111 ландшафтных (природных) возгораний площадью 15,2 тысячи гектаров.

Кроме того, по прогнозам синоптиков в период с 1 по 5 июня 2023 года в Югре ожидается жаркая погода, что вызовет чрезвычайную пожарную опасность в лесах (5 класс горимости леса по региональной шкале). По информации ГУ МЧС ХМАО, в связи с прогнозируемыми опасными явлениями погоды возрастает вероятность увеличения количества техногенных и природных пожаров.

Напомним, мы писали ранее о том, что с 25 мая введен запрет на посещение лесов и въезд в лес на транспорте, в том числе для ведения охоты и рыболовства в поймах крупных рек.