Ограничения касаются рыбаков и охотников.

В Югре с 25 мая 2023 года жителям запретили посещать леса и въезжать в лесные массивы на транспортных средствах. Ограничения касаются рыбаков и охотников, рассказали в департаменте недропользования и природных ресурсов ХМАО-Югры. Соответствующее постановление подписала губернатор Югры Наталья Комарова.

В регионе осложнилась ситуация с лесными и ландшафтными пожарами.

— Решение принято по поручению губернатора Югры Натальи Комаровой в связи с повышением класса пожарной опасности в лесах. В регионе установлены 3-4 классы пожарной опасности, в Кондинском районе – 5 класс, — уточнили в пресс-службе департамента.

С начала пожароопасного сезона в Югре ликвидировано 44 лесных возгорания на площади почти 1110 гектаров и около 100 ландшафтных пожаров. Традиционно, главной причиной возгораний становится несоблюдение местным населением правил пожарной безопасности. Среди причин лесных возгораний – человеческий фактор.

Отметим, по состоянию на 25 мая, в Югре спасатели тушат 2 ландшафтных пожара на площади 820 гектаров в Сургутском и Нижневартовском районах. Лесные возгорания зарегистрированы в Кондинском районе. Угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет.

Ликвидацией пожаров занимаются 65 сотрудников Авиалесоохраны Югры и лесопожарные формирования региона.