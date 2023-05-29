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НовостиПроисшествия29 мая 2023 5:43

В Югре действует восемь лесных пожаров и один пожар на территории заповедника Малая Сосьва

Данные приводит Авиалесоохрана Югры
Виктория Терина
Фото предоставлено КП

Фото предоставлено КП

По данным Авиалесоохраны Югры, на утро 29 мая, на территории региона проводятся работы по тушению восьми лесных пожаров и одного пожара на особо охраняемой природной территории. Ландшафтных пожаров в регионе не зарегистрировано.

Так, в Кондинском районе действуют 5 лесных пожаров, на площади 1411 га. Из них — 2 локализованы на площади 1 230 га. Пожары тушат 126 сотрудников лесопожарных формирований Югры и спецтехника.

В Сургутском районе действует 1 лесной пожар на площади 10 га, в борьбе со стихией задействованы 10 сотрудников лесопожарных формирований Югры и необходимая спецтехника.

В Советском районе локализован 1 лесной пожар, общей площадью — 15 га. К его ликвидации привлечены 30 человек, а в Октябрьском районе все еще действует 1 локализованный лесной пожар на площади 17 га. Его тушит 21 сотрудник Авиалесоохраны Югры и необходимая спецтехника.

На землях ООПТ, на территории заповедника Малая Сосьва в Советском районе, действует 1 пожар общей площадью 24,5 га. Для его ликвидации привлечены 23 работника Авиалесоохраны и несколько единиц спецтехники.

О возникшем природном пожаре необходимо сообщить на прямую линию лесной охраны 8 800 100-94-00.