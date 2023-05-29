В Югре действует восемь лесных пожаров и один пожар на территории заповедника Малая Сосьва

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По данным Авиалесоохраны Югры, на утро 29 мая, на территории региона проводятся работы по тушению восьми лесных пожаров и одного пожара на особо охраняемой природной территории. Ландшафтных пожаров в регионе не зарегистрировано.

Так, в Кондинском районе действуют 5 лесных пожаров, на площади 1411 га. Из них — 2 локализованы на площади 1 230 га. Пожары тушат 126 сотрудников лесопожарных формирований Югры и спецтехника.

В Сургутском районе действует 1 лесной пожар на площади 10 га, в борьбе со стихией задействованы 10 сотрудников лесопожарных формирований Югры и необходимая спецтехника.

В Советском районе локализован 1 лесной пожар, общей площадью — 15 га. К его ликвидации привлечены 30 человек, а в Октябрьском районе все еще действует 1 локализованный лесной пожар на площади 17 га. Его тушит 21 сотрудник Авиалесоохраны Югры и необходимая спецтехника.

На землях ООПТ, на территории заповедника Малая Сосьва в Советском районе, действует 1 пожар общей площадью 24,5 га. Для его ликвидации привлечены 23 работника Авиалесоохраны и несколько единиц спецтехники.

О возникшем природном пожаре необходимо сообщить на прямую линию лесной охраны 8 800 100-94-00.