В Нижневартовске начали сносить скандальный ледовый городок

Фото: соцсети

На площади Нефтяников в Нижневартовске начали сносить прославленный на всю страну городок. Об этом сообщается в telegram-канале «ЧП Нижневартовск. Происшествия». 13 февраля жители заметили на площади спецтехнику, которая расчистила площадь до самой плитки, избавив горожан от своих неудачных ледовых фигур.

- В этом году что-то быстро мы прощаемся с елочкой и ледовым городком на центральной площади. Праздник был недолгим, но фигуры запоминающиеся - говорится в сообщении.

Все новогодние праздники жителей Нижневартовска пугали, а не радовали ледовые скульптуры, установленные в Нижневартовске: Снегурочка-трансгендер, странный заяц и другие экземпляры. Скандал был таких масштабов, что в середине января пришлось уволить чиновника, ответственного за строительство этого городка, а подрядчика, непосредственно занимавшегося строительством оштрафовали на сто тысяч рублей. Немного позднее свой пост покинул замглавы Нижневартовска в сфере ЖКХ Сергей Сериков.

Судя по комментариям к видео, опубликованному в telegram-канале, власти конечно демонтируют ледовые фигуры, но стереть их из памяти горожан не получится.

- «Как говорится: с глаз долой, и с площади - вон» - пишет одна из жительниц города.

Напомним, ранее мы писали о том, что знаменитый дизайнер Артемий Лебедев оценил скандально известные новогодние городки в Югре.