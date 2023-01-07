Знаменитый дизайнер Артемий Лебедев оценил скандально известные новогодние городки в Югре

Фото: Соцсети

Знаменитый дизайнер Артемий Лебедев затронул тему скандальных новогодних декораций в новом выпуске своего шоу на канале в Youtube. Он прокомментировал ситуацию с ледовым городком в Нижневартовске, который стал жутко популярным из-за страшной фигуры Снегурочки и зайца. Кстати, после скандала уволили руководителя городского управления по дорожному хозяйству и благоустройству, в обязанности которого и входил контроль за строительством городка.

- Так у нас борются с творческим самовыражением чиновников. А ведь вполне может быть, что этот человек, который отвечал за благоустройство, в душе настоящий поэт. Фигуры, конечно, получились совсем плохо, отметил дизайнер. Например, ледового зайца, по его мнению, «какой-то пьяный, упоротый дворник вырубил топором» - отметил Арсений Лебедев.

Кроме того, он упомянул историю со снежным зайцем в Мегионе, а точнее зайцу, который, по словам администрации просто выглядит своеобразно.

Кстати, в Югре действительно открылась Вселенная кринжовых новогодних фигур. Округ, а точнее его творческая сторона стала скандально знаменита на всю Россию.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Нижневартовске исправили лицо снегурочке и убрали некрасивого ледяного зайца.

У мэрии много претензий к подрядчику, который строил ледовый городок (подробнее)

В Нижневартовске оштрафуют подрядчика, который строил скандального ледовый городок.

Сумма штрафа составит порядка 100 тысяч рублей (подробнее)