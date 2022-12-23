В Нижневартовске исправили лицо снегурочке и убрали некрасивого ледяного зайца

Фото: соцсети

Ледяные фигуры на площади Нефтяников в Нижневартовске привели в ужас вартовчан. К счастью, мэрия горда провела сегодня вечером общественную приемку ледового городка и заставила подрядчика исправить недочеты, которых оказалось довольно много.

Так выглядели фигуры до исправления. Фото: соцсети

- Общественники Нижневартовска провели приемку ледового городка на площади Нефтяников и оказались недовольны работой подрядчика. В этом году возведением занималась местная компания ООО «Проминвестэнерго». Нареканий много: мутный лед, не все снежные и ледяные фигуры соответствуют эскизам, недостаточно освещения и другие замечания - сообщили в администрации города.

Заказчики работ дали подрядчику два дня на исправление замечаний. К понедельнику все недочеты должны быть исправлены, а ледовый городок сдан согласно эскизам. Впрочем, работа над ошибками уже началась: суровую снегурочку отреставрировали, придав ей более благородные черты, страшного ледяного зайца убрали и установили на его месте кристаллы, а также немного исправили зайца из снега.

У снегурочки появились женственные черты лица. Фото: соцсети

- У меня такое мнение, что если подрядчик берется за работу, он должен выполнить работу правильно, с любовью - отметила заместитель председателя Общественной палаты Нижневартовска Светлана Зобнина.

А вот представитель подрядчика считает, что концепция ледового города соответствует заявленной тематике. А фигуры сделаны художниками, которые просто видят эти фигуры такими.

- Концепция состоялась, я считаю. То, что в проекте было - все сделано. Художники так видят. Что не нравится говорим и они исправляют- прокомментировал представитель подрядчика Игорь Важенин.

Отметим, что ледовый городок выполнен за 6,8 млн рублей, компания подрядчика предложила цену на 3 млн меньше, чем предлагала администрация при выставлении аукциона. Сам подрядчик отметил, что контракт на изготовление ледовых скульптур у него первый, но в субподрядчики он взял опытных художников из Уфы.

Напомним, завтра, 24 декабря, на площади Нефтяников в Нижневартовске состоится семейный праздник, наверное, поэтому шокирующее фигуры решили так быстро исправить.