В Нижневартовске оштрафуют подрядчика, который строил скандального ледовый городок

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В Нижневартовске оштрафуют подрядчика скандального ледового городка. Снегурочка-трансгендер, страшный заяц, побеленные снеговики и снежные фигуры вызвали шок населения и прославили Нижневартовск не в самом лучшем свете.

Во время первой приемки представитель подрядчика, который строил все это безобразие, заявлял, что концепция выполнена, а что касается внешнего вида фигур, то художники «так видят». Общественники же раскритиковали работу и потребовали устранить недочеты, а их оказалось довольно много - несоответствие фигур эскизам, плохое освещение, грязный лед.

За эти нарушения компании придется заплатить штраф, информацию об этом сообщил директор департамента ЖКХ администрации Нижневартовска Сергей Сериков.

- Подрядчиком были устранены все замечания. Срок не выдержали, подрядной организации будет выписан штраф заказчиком - управлением по дорожному хозяйству и благоустройству. Сейчас управление готовит все документы, сумма штрафа составит порядка 100 тысяч рублей, - отметил Сергей Сериков.