В Нижневартовске уволили чиновника, ответственного за скандальный ледовый городок со снегурочкой-трансгендером

Фото: соцсети. Та самая знаменитая снегурочка.

Грандиозный скандал, разразившийся вокруг ледового города в Нижневартовске, продолжает набирать оборы. После того, как горожане окрестили созданных персонажей «снегуркой-трансгендером» и «зайцем с бодуна», слив фото в различные соцсети, «слава» о них разлетелась по всей стране.

Фото: соцсети

И хоть со временем лицо снегурочке исправили, унять негодование вартовчан не удавалось. В тоже врем снимки скульптур попали не только в городские, но и федеральные СМИ, выстави местные власти не в самом лучшем свете. А дальше, как говорится, полетели шапки.

Первым, кому досталось от мэрии, оказался подрядчик, занимавшийся строительством городка. Его оштрафовали на сто тысяч рублей.

- Хоть подрядчик и устранил все замечания, но сроки не выдержали, за это организации будет выписан штраф. Сейчас управление готовит все документы, его сумма составит порядка 100 тысяч рублей, - сообщил директор департамента ЖКХ администрации Нижневартовска Сергей Сериков.

Фото: соцсети

А спустя время стало известно, что в середине января свою должность покинет руководитель городского управления по дорожному хозяйству и благоустройству Александр Прилепин, в обязанности которого и входил контроль за строительством городка.

Как сообщили в местной администрации, трудовой договор с ним будет расторгнут 12 января 2023 года.

Кстати, в должности управленца Александр Прилепин проработал ровно год - пост главы управления он занимает с 13 января 2022 года.

Ранее «Комсомольская правда - Югра» писала о том, что в одном из поселков региона появились снежные могилы с символом наступающего года. Также на них указаны даты уходящего года и наступающего.

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