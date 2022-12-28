В одном из поселков ХМАО появились снежные могилы с символом наступающего года

Фото: соцсети

Жители Югры еще не успели отойти от шока после нашумевших ледяных и снежных фигур в Нижневартовске, как появилась новая снежная композиция - «надгробия кроликов». На этот раз «отличился» посёлок городского типа Фёдоровский в Сургутском районе. Мастера вырезали там из снежных блоков плиты, которые напоминают надгробия, а изображения с указанием уходящего и наступающего года вызывают еще больше вопросов.

- Либо у мастеров черный юмор, либо у югорчан богатое воображение - уже посмеялись над мрачной композицией в соцсетях.

«Комсомольская правда - Югра» попросила администрацию поселка прокомментировать появление похоронных символов из снега, но пока никакой реакции от местных властей не поступало.

Но, а пока югорчане продолжают обсуждать, что происходит с новогодними фигурами в регионе. И многие делаю вывод, что в Югре открылась Вселенная кринжовых новогодних фигур. Чего только стоит уже знаменитая Снегурочка-трансгендер и целая масса уродливых зайцев в Нижневартовске. А жители Мегиона вообще не хотят водить детей на площадь, потому что там стоит весьма странный заяц. Причем странно он выглядит сзади.

Фото: соцсети

- Мне неловко вести на площадь ребенка! Боюсь от него неудобных вопросов – пишет одна из жительниц про странного зайчика.

В мэрии Мегиона, сказали, что никаких жалоб по поводу необычного зайца от горожан не поступало.

- Спереди зайчик красивенький, его просто сверху снегом занесло, и он стал очень своеобразно выглядеть сзади. Там ушки сделаны очень странно, и сзади он да, не очень выглядит - сообщили местные телеграм-каналы

Власти города пообещали подкорректировать фигуру, чтобы новогодний образ не ассоциировался с неприличными «символами». Многие предположили, что в Мегионе работал тот же скульптор, что и в Нижневартовске, так как помимо зайца, странно выглядит Дед Мороз и Снегурочка в поселке Высоком, который входит в состав городского округа.

Фото: соцсети

На фоне скандала из-за страшных фигур в Югре, местные жители в Лянторе тоже опубликовали появившуюся достопримечательность. У местной снегурки, то ли от тепла, то ли от времени, «потекла тушь», превратив её в героя фильма ужасов. Позже снегурочку привели в порядок, но впечатление у народа и снимки в соцсетях всё ещё остались.

Фото: соцсети

Кстати, в Нижневартовске подрядчика, который строил скандального ледовый городок, оштрафуют на сто тысяч рублей. Кроме фигур, местные жители шокированы мусорками, которые очень близко расположены к детским горкам, четыре урны просто обтянуты красной лентой, но при этом как там должны кататься дети не понятно.

Фото: соцсети

- Уже проще закрыть эту площадь и не позориться, каждый день новые приколы - комментируют происходящее в Нижневартовске читатели местных пабликов.