Замглавы Нижневартовска в сфере ЖКХ Сергей Сериков покидает свой пост

Фото: телеграм-канал администрации Нижневартовска

Замглавы Нижневартовска Сергей Сериков уходит в отставку. Об этом стало известно сегодня, после публикации сообщения в телеграм-канале городской администрации.

- Должность заместителя главы города, директора департамента ЖКХ 13 января покидает Сергей Сериков - говорится в сообщении.

В Сети поползли слухи, что увольнение Серикова связано с тем, что чиновник не справился в полной мере со своими обязанностями во время взрыва газа в жилом доме, а также со строительством снежного городка, исправление которого потребовался сразу после его официального ввода в эксплуатацию.

По информации управления по вопросам муниципальной службы и кадров администрации Нижневартовска, исполнять обязанности директора департамента ЖКХ будет Владимир Сушков, он преступит к работе в новой должности с 14 января. Ранее Владимир Сушков был заместителем директора департамента ЖКХ Нижневартовска.

Напомним, мы писали ранее о том, что в Нижневартовске уволили чиновника, ответственного за скандальный ледовый городок со снегурочкой-трансгендером.