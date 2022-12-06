Число погибших во время взрыва дома в Нижневартовске возросло до десяти человек

Фото: администрация Нижневартовска. Место ЧП.

Спустя несколько часов после обнаружения седьмого погибшего под завалами дома по ул. Мира в Нижневартовске спасатели извлекли тела еще трех человек. В итоге число погибших возросло до десяти.

- Под завалами дома на ул. Мира, 6А в Нижневартовске после взрыва газа нашли еще три тела, - кратко прокомментировали в следственном комитете.

По имеющейся информации, среди найденных тел есть подросток и ребенок, пока их личности не опознаны. Также под бетонными конструкциями спасатели извлекли неизвестного мужчину - его тоже предстоит опознать.

Фото: администрация Нижневартовска. Спасатели продолжают разбирать завалы.

Кстати, седьмой погибшей, тело которой обнаружили сегодняшним утром, 6 декабря, оказалась Любовь Гриценко, ранее находившаяся в списке пропавших без вести вместе с сыном-подростком. Ранее супруг югорчанки был мобилизован и отправился на боевое слаживание, но, узнав о трагедии, он вернулся обратно в город.

Напоминаем, что взрыв бытового газа в многоэтажке по ул. Мира, 6А в Нижневартовске произошел минувшим вечером, 4 декабря, в следствие чего частично обрушились перекрытия второго и третьего этажей.

Глава МЧС Александр Куренков, а также представитель следственного комитета ХМАО-Югры сообщили, что причиной взрыва стала разгерметизация газового баллона. В городе объявлен режим чрезвычайной ситуации на муниципальном уровне.

Фото: администрация Нижневартовска. Дом после взрыва.

Сейчас в городской больнице лечение проходят две женщины. Одна из них находится в нейрохирургическом отделении, ее состояние оценивается как удовлетворительное. Вторую пациентку сегодняшним утром перевели из реанимации также в нейрохирургическое отделение.

Родственникам погибших при обрушении части дома в Нижневартовске выплатят по 1 миллиону рублей, а пострадавшим - от 100 до 500 тысяч рублей (в зависимости от степени тяжести травм).

На данный момент городские власти продолжают оказывать пострадавшим жителям всю необходимую помощь. По любым вопросам, связанным с трагедией, вартовчане могут обратиться на горячую линию: 8 (3466) 24-25-80.