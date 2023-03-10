В Нижневартовске Владимир Широков, взявший в заложники своего сына, арестован на два месяца

Фото: соцсети / Нижневартовский городской суд

Уже второй день на слуху у всей страны история, произошедшая вчера утром в Нижневартовске. 44-летний мужчина стрелял из ружья и удерживал в заложниках собственного трёхлетнего сына. Стрелком оказался бывший чиновник и работник МКУ «Управление материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления Нижневартовска» Владимир Широков.

Истинной причины его поступка никто достоверно не знал, были версии, что он находился под действием препаратов и спиртного, а также на него могли повлиять сложные события в жизни, связанные со здоровьем и проблемами в семье. По рассказам его знакомых, Широков переболел коронавирусом, после которого ему спустя время поставили диагноз - фиброз и сообщили, что жить ему осталось 3 года.

Вартовчанин требовал, чтобы ему позвонил глава СКР Александр Бастрыкин, чтобы сообщить ему сведения государственной важности. Но после переговоров с силовиками он отпустил сына и сдался правоохранительным органам.

- Мужчине предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «г, д» ч. 2 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение свободы, совершенное с применением оружия, в отношении заведомо несовершеннолетнего) и ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) - сообщают в СУ СК РФ по ХМАО-Югре.

Сегодня в Нижневартовске состоялось заседание суда по вопросу о выборе меры пресечения Владимиру Широкову. В пресс-службе следственного комитета ХМАО корреспонденту «Комсомольская правда - Югра» сообщили, что подозреваемого взяли под стражу. Эту же информации подтвердил Нижневартовский городской суд.

- 10 марта 2023 года по ходатайству следователя Нижневартовский городской суд избрал Широкову В., обвиняемому в совершении преступлений, предусмотренных статьей 317 Уголовного кодекса Российской Федерации, пунктами «г», «д» части 2 статьи 127 Уголовного кодекса Российской Федерации, меру пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца - сообщают официальные источники.

То, что натворил Владимир Широков вызвало шок у депутата Тюменской областной думы Вячеслава Танкеева, который был близко знаком с отцом Владимира Широкова. Он рассказал, что испытывает стыд перед покойным отцом нижневартовского стрелка.

- Очень тяжело читать и невозможно поверить сегодняшним нижневартовским новостям. Я больше десяти лет работал вместе с отцом Владимира Широкова - Владимиром Прокофьевичем. Он был начальником цеха металлоконструкций и главным сварщиком Строительно-промышленного комбината. Первостроитель Нижневартовска – в город приехал в 75-ом году. Надёжный, компетентный, с собственным мнением. Сыновьями очень гордился - делится Вячеслав Танкеев.

Он знал и самого Владимира, и считал его энергичным, открытым и доброжелательным человеком.

- В какой момент жизнь свернула не туда? Неясно. Страшно. И немного стыдно перед Прокофьичем: недоглядели парня - дополнил депутат.

С положительной стороны Владимира Широкова характеризует и его знакомый - нижневартовский общественник Ренат Губайдуллин. Правда он знал его в 2013 году, когда Владимир работал в центральной библиотеке города и с того момента мужчины не общались.

Кстати, о своем увольнении из отдела технического обслуживания и эксплуатации имущества в учреждении Нижневартовска Владимир узнал лишь в суде. По его словам, он был в отпуске без сохранения зарплаты, так как плохо себя чувствовал. Адвокат Широкова просил поместить его не под стражу, а в больницу. Кроме того мужчина сообщил, что не спал по 2-3 дня из-за приема препарата, а произошедшее считает влиянием лекарства и трагической случайностью.

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