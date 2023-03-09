Кто такой Владимир Широков, который держал трехлетнего сына в запертой квартире в Нижневартовске

Фото: коллаж / соцсети

Сегодня утром Нижневартовск потрясла страшная новость о том, что из окна дома на Северной раздалось несколько выстрелов. Стрельбу устроил мужчина, он заперся у себя в квартире и грозился убить своего сына, сделав несколько выстрелов по сотрудникам МЧС, которые первыми приехали на вызов. Стрелком оказался 44-летний местный житель Владимир Широков.

Фото: соцсети

Из открытых источников достоверно известно, что в 2010 году Широков работал главным библиотекарем в бюджетном учреждении «Библиотечно-информационная система», в том же году мужчина выдвинул свою кандидатуру в городскую думу в качестве самовыдвиженца, но выборы проиграл. В 2013 году он стал руководителем регионального исполнительного комитета и заместителем секретаря регионального отделения «Единой России».

Владимир Владимирович Широков занимал должность заместителя начальника отдела технического обслуживания и эксплуатации имущества МКУ «Управление материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления города Нижневартовска». Информация об этом была опубликована на официальном портале администрации Нижневартовска. Но власти города сообщили, что данный мужчина в мэрии не работает, а строчку с его ФИО с сайта удалили. По данным различных СМИ, его уволили из-за пьянства в феврале 2023 года.

Фото: скриншот страницы сайта www.n-vartovsk.ru

После случившегося Широкова исключили из Партии «Единая Россия». Информация об этом опубликована на официальном сайте Партии.

- Владимир Широков, устроивший стрельбу в одной из многоэтажек Нижневартовска, 9 марта 2023 года исключён из «Единой России» в связи с возбуждением в отношении него уголовного дела. Поведение Владимира Широкова недопустимо. Подчеркнём, что он давно не занимает никаких руководящих должностей в «Единой России» и «Молодой гвардии» и с сегодняшнего дня не является членом Партии - говорится в сообщении.

Представили «Единой России», выразили благодарность правоохранительным органам за профессиональные действия, которые позволили оперативно задержать преступника и освободить его ребёнка.

Сообщается, что последние месяцы были трудными для Широкова. К потере работы прибавились семейные проблемы. Но истинную причину его неадекватного поступка выяснят правоохранители. Известно, что после переговоров Широков сдался полиции и отпустил сына. После этого Следственный комитет возбудил против него уголовное дело за незаконное лишение свободы ребенка и посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов.