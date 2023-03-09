Расследование уголовного дела, возбужденного против вооруженного вартовчанина контролируется прокуратурой

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Прокуратура округа проконтролирует ход расследования уголовного дела, возбужденного в отношении вооруженного жителя Нижневартовска, который удерживал ребёнка в квартире. Об этом рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.

Напомним, утром 9 марта 2023 года житель Нижневартовска произвел из окна квартиры, расположенной по улице Северная д. 50 «Б», несколько выстрелов на улицу. В этот момент в квартире с мужчиной находился его трехлетний сын. Правоохранители возбудили уголовное дело. Ход расследования контролируется прокуратурой.

Кроме того, прокуратура Нижневартовска проводит проверку инцидента.

Напомним, что преступника задержали, а ребенка освободили и передали маме.