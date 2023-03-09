Прокуратура организовала проверку по факту инцидента в Нижневартовске, где мужчина открыл стрельбу Фото: Татьяна Коркина

Прокуратура организовала проверку из-за инцидента в Нижневартовске, где мужчина открыл стрельбу. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

- Прокуратурой Нижневартовска по поручению прокурора округа Ботвинкина Е.Б. организована проверка инцидента в Нижневартовске с жителем города, открывшим стрельбу из окон балкона своей квартиры по адресу: ул.Северная,д. 50 "Б", в которой с ним находится его малолетний ребёнок - сообщили в надзорном ведомстве.

На место происшествия для координации деятельности правоохранительных органов выезжал и.о. прокурора города Демянчук Н.Н.

Во время проверки прокуратура даст оценку работе органов системы профилактики по своевременному выявлению семей, находящихся в социально опасном положении, соблюдению уполномоченным органами функций по контролю за владельцами оружия. Если будут основания, прокуратура примет меры прокурорского реагирования.

Напомним, ранее мы писали о том, что удерживающий трехлетнего сына вооруженный мужчина задержан в Нижневартовске, ребенок освобожден. Следственным отделом Нижневартовска возбуждено уголовное дело.