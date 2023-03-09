Видео с места стрельбы с балкона многоэтажки в Нижневартовске опубликовали очевидцы

Фото: ЧП в Нижневартовске

Очевидцы опубликовали видео с места ЧП в Нижневартовске на улице Северной, где мужчина стрелял с балкона девятого этажа и в эти минуты держит маленького сына в квартире. Все это стало известно после звонка в полицию его супруги. Как только что стало известно корреспонденту «КП-Югра», ребёнок не пострадал.

- Действительно за ситуацией наблюдают по камере, расположенной в комнате ребёнка. Старшей дочери дома нет. Другой информации пока нет, - сообщили в пресс-службе СК РФ по ХМАО-Югре.

В администрации Нижневартовска сообщили, что территорию к девятиэтажке оцепили полицейские, на месте работает мэр Дмитрий Кощенко.

- Из указанного дома жителей эвакуировали. Для них развернут на базе школе №42 пункт временного размещения. Также к месту происшествия подогнали два теплых пассажирских автобуса, - сообщили в администрации.

Тем временем, занятия второй смены для учеников 42-й школы, которая находится неподалеку, пройдет в онлайн-формате, заявили в департаменте образования Нижневартовска.