Видео задержания вооруженного мужчины в Нижневартовске и спасения ребенка опубликовали следователи и полиция

Фото: скриншот из видео СК РФ

Силовики опубликовали видео с места задержания вооруженного мужчины в Нижневартовске. Напомним, сегодня на улице северной, мужчина стрелял с балкона девятого этажа и удерживал трехлетнего сына в квартире.

На месте происшествия работали оперативные службы, они оцепили район и эвакуировали жителей дома. Мужчина требовал поговорить с главой следственного комитета Александром Бастрыкиным. В ходе переговоров полицейские убедили мужчину освободить ребенка и сдаться. Злоумышленника задержали и сейчас ребёнку ничего не угрожает - он находится с родственниками. В пресс-службе пресс-службе УМВД России по ХМАО – Югре подтвердили, что мужчина находился в неадекватном состоянии, угрожал самоубийством и никому не открывал дверь.

- Стражи правопорядка незамедлительно прибыли на место происшествия. При попытке вскрыть запертую дверь сотрудниками МЧС злоумышленник произвёл выстрел с балкона в воздух. В ходе переговоров полицейские убедили мужчину освободить несовершеннолетнего и сдаться. Злоумышленника задержали. В настоящее время ребёнку ничего не угрожает - отметили в пресс-службе регионального ведомства.

Расследование уголовного дела, возбужденного против вооруженного вартовчанина контролируется прокуратурой.