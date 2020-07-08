2020-07-08T22:14:28+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Югре, последние новости на 9 июля 2020: дети стали болеть инфекцией чаще, а подъезды Сургута теперь обрабатывают усерднее

Мы собрали последние новости о коронавирусе в ХМАО на 9 июля 2020 года
Руслан Савинов
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Коронавирус в Югре, последние новости на 9 июля 2020: дети стали болеть инфекцией чаще, а подъезды Сургута теперь обрабатывают усерднееКоронавирус в Югре, последние новости на 9 июля 2020: дети стали болеть инфекцией чаще, а подъезды Сургута теперь обрабатывают усерднееФото: pixabay.com
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Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в ХМАО на 9 июля 2020 года.

В Сургуте по данным на 9 июля прирост заболевших COVID-19 за сутки составил 38 пациентов. В целом по региону прирост зафиксирован на отметке 268 инфицированных.

Статистика по коронавирусу от Яндекса

Статистика по коронавирусу от Яндекса

Напомним, режим обязательной самоизоляции в Югре продлили до 12 июля. Среди прочего отметим, что пока не получится насладиться летом в ресторанах, кафе, столовых, буфетах барах, закусочных и прочих местах общепита. Исключение - обслуживание на вынос и доставка заказов домой.

В Сургут усилили дезинфекцию подъездов, где проживают больные коронавирусом. Обработка будет происходить вскоре сразу после выявления инфицированного.

Власти Югры выделят средства на лекарства для контактировавших с коронавирусом жителей региона. Решение об этом озвучила глава региона.

На этот раз самая напряженная эпидситуация складывается в Нижневартовском районе. По словам медработников, обстановку осложняет то, что многие югорчане по-прежнему не соблюдают требования режима повышенной готовности и самоизоляции.

Одна из главных новостей дня: доля детей, среди всех заболевших коронавирусом в Югре, составила 10%. Об этом стало известно от регионального Роспотребнадзора.

Статистика по коронавирусу от оперштаба региона

Статистика по коронавирусу от оперштаба региона

Таким образом, к настоящему моменту в Югре зарегистрировано 11141 случаев коронавирусной инфекции, 5918 - выздоровели, 78 человек ранее умерли (из них трое за минувшие сутки), 18269 жителей региона подлежат наблюдению, 40531 югорчан сняты с медицинского наблюдения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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