Число заболевших коронавирусом в ХМАО на 8 июля 2020 года превысило 11 тысяч человек
Число заболевших коронавирусом в Югре на 8 июля 2020 года: 11141 человек, за сутки зафиксировано 268 новых случаев. Об этом стало известно от представителей оперативного штаба региона.
Всего за последние сутки в России подтверждены 6562 случая новой коронавирусной инфекции. При этом выздоровели 8631 человек.
- В стране зарегистрировано 700792 заболевших, а число выздоровевших пациентов увеличилось до 472511 человек, - подвели итог в оперштабе РФ. Также за сутки зафиксировано 173 смерти по всей России, а за весь период в РФ от коронавируса скончались 10667 человек.
Таким образом, к настоящему моменту ситуация в ХМАО такова: 11141 случаев заболевания.
Соблюдайте все меры безопасности, прежде всего – требования к самоизоляции. При первых признаках заболевания звоните на горячую линию: 8 800 301 68 88.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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