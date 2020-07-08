В Сургут усилили дезинфекцию подъездов, где проживают больные коронавирусом
Дополнительная дезинфекция будет проводиться во входных группах домов, подъездов и лифтов, где проживают сургутяне с подтвержденным диагнозом COVID-19.
- Обработали 260 домов, в ближайшие дни перечень дополнят еще 95, - сообщили в пресс-службе администрации города.
В планах властей города - обработка подъездов сразу после выявления инфицированного.
- Теперь данные о местах проживания граждан с подтвержденным диагнозом мы будем получать уже на следующие сутки и оперативно принимать соответствующие меры, – пояснил начальник управления по делам ГО и ЧС администрации Сургута Вадим Пухтеев.
Напомним, дважды в день работники УК обрабатывают специальными средствами подъезды и места общего пользования многоквартирных домов независимо от того, проживают там больные COVID-19 или нет.
Известно, что для обеззараживания используют гипохлорит кальция, безопасный для человека.
Также для безопасности жителей Сургута регулярно выполняют дезинфекцию во всех парках, скверах и на улицах.
- Обработке подвергаются все контактные поверхности: тротуары, игровые площадки, урны, скамейки, - уточнили специалисты.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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