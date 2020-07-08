2020-07-08T09:21:53+03:00
Коронавирус Covid-19

Нижневартовский район оказался в антилидерах по приросту заболевших коронавирусом за сутки

Врачи делают все необходимое для локализации инфекции
Руслан Савинов
Поделиться:
Нижневартовский район оказался в антилидерах по приросту заболевших коронавирусом за суткиНижневартовский район оказался в антилидерах по приросту заболевших коронавирусом за суткиФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

В Югре лабораторно подтверждены 268 новых случаев заболевания коронавирусом в 17 муниципалитетах. География распространения инфекции такова:

- Нижневартовский район – 44, Сургут – 38, Ханты-Мансийск – 36, Нефтеюганск – 33, Сургутский район – 24, Когалым – 22, Нефтеюганский район – 17, Лангепас – 11, Нягань – 10, Нижневартовск – 10, Мегион – 7, Пыть-Ях – 6, Урай – 3, Югорск – 3, Октябрьский район – 2, Советский район – 1, Ханты-Мансийский район – 1, - пояснила замруководителя Роспотребнадзора по ХМАО Инна Кудрявцева. Напомним, что всего в регионе лабораторно подтвержденных случаев инфекции - 11141.

По клинической структуре: в состоянии пневмонии – 50, с симптомами ОРВИ - 146, в бессимптомной форме заболевания – 72. По месту инфицирования: контактные установлены - 209, в 59 случаях контакт уточняется.

Добавим, что из всех лабораторно подтверждённых случаев коронавируса в регионе состояние 71 пациентов тяжелое – они в реанимации, 50 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Число заболевших коронавирусом в ХМАО на 8 июля 2020 года превысило 11 тысяч человек

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Югре на 8 июля 2020 года (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Югре 2020: последние новости»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Бывший сотрудник колонии в Нижневартовске присваивал себе финансы учреждения
В поселке Лунный в Сургуте временно отключат электроэнергию
Фотоловушки помогли выявить 16 фактов загрязнения леса в Югре
Нижневартовский район оказался в антилидерах по приросту заболевших коронавирусом за сутки
Особый противопожарный режим установили в Югре
Нефтеюганец распространял «синтетику» в двух городах Югры
ДТП в Нефтеюганском районе: пассажирка иномарки погибла
Власти Югры выделят средства на лекарства для контактировавших с коронавирусом жителей региона
В Сургут усилили дезинфекцию подъездов, где проживают больные коронавирусом
Погода в Югре 8 июля: местами кратковременный дождь, гроза
Югорчанка оплатила фальшивую путевку в пансионат
Избирательные комиссии Югры начали подготовку к единому дню голосования
Третий день ЕГЭ завершается в Югре