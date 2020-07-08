8 Июль 2020 2020-07-08T09:21:53+03:00

Нижневартовский район оказался в антилидерах по приросту заболевших коронавирусом за сутки Фото: pixabay.com

Врачи делают все необходимое для локализации инфекции

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В Югре лабораторно подтверждены 268 новых случаев заболевания коронавирусом в 17 муниципалитетах. География распространения инфекции такова:

- Нижневартовский район – 44, Сургут – 38, Ханты-Мансийск – 36, Нефтеюганск – 33, Сургутский район – 24, Когалым – 22, Нефтеюганский район – 17, Лангепас – 11, Нягань – 10, Нижневартовск – 10, Мегион – 7, Пыть-Ях – 6, Урай – 3, Югорск – 3, Октябрьский район – 2, Советский район – 1, Ханты-Мансийский район – 1, - пояснила замруководителя Роспотребнадзора по ХМАО Инна Кудрявцева. Напомним, что всего в регионе лабораторно подтвержденных случаев инфекции - 11141.

По клинической структуре: в состоянии пневмонии – 50, с симптомами ОРВИ - 146, в бессимптомной форме заболевания – 72. По месту инфицирования: контактные установлены - 209, в 59 случаях контакт уточняется.

Добавим, что из всех лабораторно подтверждённых случаев коронавируса в регионе состояние 71 пациентов тяжелое – они в реанимации, 50 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

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ИСТОЧНИК KP.RU