Доля детей, среди всех заболевших коронавирусом в Югре, составила 10%
В ХМАО особую настороженность у представителей Роспотребнадзора вызвал рост количества заболевших детей. К настоящему моменту эта категория югорчан составляет 10% от всех заболевших.
- Доля детей достаточно высока, и сейчас она больше, чем в предыдущих периодах, – сообщила руководитель управления Роспотребнадзора по ХМАО Майя Соловьёва.
Она отметила, что сейчас распространение COVID-19 происходит в основном в семейных очагах.
- С другой стороны, снижается доля тех, чей контакт не был установлен – 11,6%, ранее этот показатель составлял более 50 и 60 %, – добавила Майя Соловьёва.
Также стало известно, что в социальной структуре всех зарегистрированных лабораторно подтвержденных случаев коронавируса доля рабочих составляет 41%, служащих – 11 %, пенсионеров и медработников – по 9%.
Добавим, что для противодействия пандемии сотрудники регионального Роспотребнадзора провели 41 эпидемиологическое расследование, одну внеплановую проверку и два административных расследования.
- Выявлено 80 субъектов, допустивших нарушения, результатом которых стала заболеваемость. Правоохранительными органами возбуждено 97 дел об административном правонарушении: объявлено 36 предупреждений, наложено штрафов на сумму 742 тысячи рублей, приостановлена деятельность двух объектов, - подвели итог в оперштабе ХМАО.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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