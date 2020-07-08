8 Июль 2020 2020-07-08T13:43:35+03:00

Доля детей, среди всех заболевших коронавирусом в Югре, составила 10% Фото: pixabay.com

Об этом стало известно от регионального Роспотребнадзора

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В ХМАО особую настороженность у представителей Роспотребнадзора вызвал рост количества заболевших детей. К настоящему моменту эта категория югорчан составляет 10% от всех заболевших.

- Доля детей достаточно высока, и сейчас она больше, чем в предыдущих периодах, – сообщила руководитель управления Роспотребнадзора по ХМАО Майя Соловьёва.

Она отметила, что сейчас распространение COVID-19 происходит в основном в семейных очагах.

- С другой стороны, снижается доля тех, чей контакт не был установлен – 11,6%, ранее этот показатель составлял более 50 и 60 %, – добавила Майя Соловьёва.

Также стало известно, что в социальной структуре всех зарегистрированных лабораторно подтвержденных случаев коронавируса доля рабочих составляет 41%, служащих – 11 %, пенсионеров и медработников – по 9%.

Добавим, что для противодействия пандемии сотрудники регионального Роспотребнадзора провели 41 эпидемиологическое расследование, одну внеплановую проверку и два административных расследования.

- Выявлено 80 субъектов, допустивших нарушения, результатом которых стала заболеваемость. Правоохранительными органами возбуждено 97 дел об административном правонарушении: объявлено 36 предупреждений, наложено штрафов на сумму 742 тысячи рублей, приостановлена деятельность двух объектов, - подвели итог в оперштабе ХМАО.

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ИСТОЧНИК KP.RU