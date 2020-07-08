Власти Югры выделят средства на лекарства для контактировавших с коронавирусом жителей региона
Правительство ХМАО выделит средства на закупку лекарств для профилактики вируса у югорчан, которые контактировали с больными коронавирусом. Решение об этом озвучила губернатор региона Наталья Комарова накануне, 7 июля, в ходе заседания оперштаба региона по предупреждению распространения коронавируса.
- Депздраву ХМАО выделены бюджетные ассигнования для покупки препаратов для медикаментозной профилактики заболевания у контактных лиц из эпидемических очагов COVID-19, – уточнила Наталья Комарова.
Стало известно также о еще одном решение, которое было принято во время заседания. Оно касается контроля за соблюдением всех необходимых мер в «буферных» зонах для вахтовиков со стороны властей муниципалитетов. В первую очередь речь о Нефтеюганске, где порой возникают очаги COVID-19 на предприятиях промышленности.
- Решением штаба в Нефтеюганске будет создана рабочая группа оперштаба региона по предупреждению распространения коронавируса, которая поможет муниципалитету локализовать эпидочаги, - сообщила Наталья Комарова.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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