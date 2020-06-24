2020-06-24T18:51:27+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Югре, последние новости на 25 июня 2020: помощь московских специалистов и жалобы югорчан

Мы собрали последние новости о коронавирусе в ХМАО на 25 июня 2020 года
Руслан Савинов
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Коронавирус в Югре, последние новости на 25 июня 2020: помощь московских специалистов и жалобы югорчанКоронавирус в Югре, последние новости на 25 июня 2020: помощь московских специалистов и жалобы югорчанФото: pixabay.com
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Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в ХМАО на 25 июня 2020 года.

1. Врачи Москвы и Югры разработали единую тактику лечения коронавируса:

- В течение недели мы планируем поработать в самых крупных моногоспиталях региона, детально рассмотреть сотни диагнозов. Это нужный опыт. В нужное время. Вместе с коллегами оценим состояние тяжело-больных пациентов, – уточнил директор депздрава региона Алексей Добровольский.

2. В Сургуте зафиксировали сразу 110 заболевших коронавирусом за сутки. Медики делают все необходимое для локализации инфекции.

3. Югорчане жалуются на долгое получение результатов на коронавирус:

- Считаю, что это недопустимо. Отсутствие оперативной информации, своевременно полученных результатов по исследованиям не дает нам возможности реально оценить ситуацию, - пояснила губернатор ХМАО Наталья Комарова.

4. Сургутянин скончался от коронавируса:

- Мужчина — 59 лет из Сургута. Течение болезни было осложнено сопутствующими хроническими заболеваниями, - сообщает пресс-служба регионального департамента здравоохранения.

Таким образом, к настоящему моменту в Югре зарегистрировано 7223 случая коронавирусной инфекции, 3619 - выздоровели, 38 человек ранее умерли, 18200 жителей региона подлежат наблюдению, 31024 югорчан сняты с медицинского наблюдения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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