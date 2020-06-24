2020-06-24T05:57:30+03:00
Общество

Врачи Москвы и Югры разработали единую тактику лечения коронавируса

Эксперты из столицы прибыли в регион
Руслан Савинов
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Врачи Москвы и Югры разработали единую тактику лечения коронавируса. Фото оперштаба ХМАО.Врачи Москвы и Югры разработали единую тактику лечения коронавируса. Фото оперштаба ХМАО.
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Московские и югорские врачи вырабатывают единую тактику лечения коронавирусной пневмонии. Об этом стало известно от представителей оперативного регионального штаба.

Напомним, эксперты в области лабораторной диагностики, врачи ведущих московских клиник вместе с сотрудниками департамента здравоохранения ХМАО приступили к исследованию применяемых методов по диагностике, лечению и профилактике коронавируса.

- В течение недели мы планируем поработать в самых крупных моногоспиталях региона, детально рассмотреть сотни диагнозов. Это нужный опыт. В нужное время. Вместе с коллегами оценим состояние тяжело-больных пациентов, сверимся в прогнозах, обсудим раннюю диагностику и профилактические меры против распространения вирусных инфекций, – поделился директор депздрава региона Алексей Добровольский.

Добавим ,что московская команда отметила, что в ХМАО применяют подходы по современным рекомендациям лечения больных с COVID-19.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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