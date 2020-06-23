Бригада московских врачей направилась в Югру на помощь в борьбе с коронавирусом

Бригада из семи высококвалифицированных врачей под руководством замруководителя депздрава Москвы врача-нейрохирурга Алексея Токарева вылетела в Ханты-Мансийск, чтобы оказать помощь местным специалистам в лечении пациентов с коронавирусом.

- Опыт московских врачей уже успешно внедряется нашими специалистами в семи регионах России. Сегодня мы снова направляемся на помощь регионам, уже в Ханты-Мансийск, - сообщил Алексей Токарев, недавно вернувшийся с подобной миссии на Камчатке.

С Токаревым в составе бригады врачи различных профилей: инфекционист, анестезиолог-реаниматолог, эпидемиолог, руководитель отдела лабораторной диагностики, пульмонолог, хирург.

- В составе бригады врачи больницы в Коммунарке, НИИ им. Н.В. Склифосовского, ГКБ № 67 им. Л.А. Ворохобова, ИКБ № 2, ГКБ им. И.В. Давыдовского, ГКБ им. А.К. Ерамишанцева, - сообщает пресс-служба депздрава Москвы.

Известно, что все медики — специалисты крупнейших клиник Москвы, которые в течение нескольких месяцев успешно оказывали медпомощь пациентам с коронавирусом.

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