2020-06-23T09:39:05+03:00
Коронавирус Covid-19

Бригада московских врачей направилась в Югру на помощь в борьбе с коронавирусом

В составе группы специалистов врачи различных профилей
Руслан Савинов
Поделиться:
Бригада московских врачей направилась в Югру на помощь коллегам в борьбе с коронавирусомБригада московских врачей направилась в Югру на помощь коллегам в борьбе с коронавирусомФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

Бригада из семи высококвалифицированных врачей под руководством замруководителя депздрава Москвы врача-нейрохирурга Алексея Токарева вылетела в Ханты-Мансийск, чтобы оказать помощь местным специалистам в лечении пациентов с коронавирусом.

- Опыт московских врачей уже успешно внедряется нашими специалистами в семи регионах России. Сегодня мы снова направляемся на помощь регионам, уже в Ханты-Мансийск, - сообщил Алексей Токарев, недавно вернувшийся с подобной миссии на Камчатке.

С Токаревым в составе бригады врачи различных профилей: инфекционист, анестезиолог-реаниматолог, эпидемиолог, руководитель отдела лабораторной диагностики, пульмонолог, хирург.

- В составе бригады врачи больницы в Коммунарке, НИИ им. Н.В. Склифосовского, ГКБ № 67 им. Л.А. Ворохобова, ИКБ № 2, ГКБ им. И.В. Давыдовского, ГКБ им. А.К. Ерамишанцева, - сообщает пресс-служба депздрава Москвы.

Известно, что все медики — специалисты крупнейших клиник Москвы, которые в течение нескольких месяцев успешно оказывали медпомощь пациентам с коронавирусом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Сургут – больше ста новых заболевших коронавирусом за сутки

Врачи делают все необходимое для локализации инфекции (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Число заболевших коронавирусом в ХМАО на 23 июня 2020 года составило почти семь тысяч человек
Сургутская компания задолжала налоговой более 250 миллионов рублей
В Ханты-Мансийске появилось граффити в честь медработников
Прокуратура оштрафовала главу Пыть-Яха
Работоспособность системы оповещения проверят в Нефтеюганске
Досрочное голосование стартовало в Сургутском районе
Грузовик столкнулся с легковушкой в Нижневартовске
Погода в Югре 23 июня: небольшое потепление
Лучшии кардиолог, стоматолог, фтизиатр и сельский врач России работают в Югре
Как будет организовано проведение ЕГЭ в 2020 году в Югре?
Нелегальное казино обнаружили в Нижневартовске
В Югре вспоминают врача, которая скончалась, выполняя профессиональный долг при лечении пациентов с коронавирусом
Госавтоинспекторы Югры за неделю выявили 136 водителей с признаками опьянения
В Кондинском районе начинаются масштабные дорожные работы
Югорчанин за фейк о коронавирусе получил штраф
Около полутора тысяч сургутян обеспечат прозрачность голосования к поправкам в Конституцию РФ
Югорчане увидят «Великое кино великой страны»
В День памяти и скорби в Сургуте прошла минута молчания
У югорчанина обнаружили наркотики, которые он якобы нашел на автобусной остановке
Югорчане зажгли свечи памяти
Пенсионерка в Ханты-Мансийске украла детскую коляску