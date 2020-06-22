2020-06-22T10:36:27+03:00
Коронавирус Covid-19

Сургут – больше ста новых заболевших коронавирусом за сутки

Врачи делают все необходимое для локализации инфекции
Руслан Савинов
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Сургут – больше ста новых заболевших коронавирусом за суткиСургут – больше ста новых заболевших коронавирусом за суткиФото: pixabay.com
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В Югре лабораторно подтверждены 295 новых случаев заболевания коронавирусом в 15 муниципалитетах. География распространения инфекции такова:

- Нефтеюганский район – 23, Октябрьский район – 1, Ханты-Мансийский район – 3, Сургутский район – 13, Нижневартовский район -2, Ханты-Мансийск – 16, Урай – 7, Сургут – 109, Нефтеюганск – 26, Нижневартовск – 40, Мегион – 3, Нягань – 7, Когалым – 18, Радужный – 6, Пыть-Ях - 21, - пояснила замруководителя Роспотребнадзора по ХМАО Инна Кудрявцева. Напомним, что всего в регионе лабораторно подтвержденных случаев инфекции - 6581.

По возрастной структуре: дети – 34, 18-29 – 39, 30-49 – 110, 50-64 – 91, старше 65 лет – 21. По клинической структуре: в состоянии пневмонии – 80, с симптомами ОРВИ - 164, в бессимптомной форме заболевания – 51. По месту инфицирования: контактов в очагах - 166, в 129 случаях контакт уточняется.

Из всех лабораторно подтверждённых случаев коронавируса в регионе 46 человек – на ИВЛ, 65 человек – в реанимации.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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