Число заболевших коронавирусом в ХМАО на 22 июня 2020 года составило 6581 человек
Число заболевших коронавирусом в Югре на 22 июня 2020 года: 6581 человек, за сутки зафиксировано 295 новых случаев. Об этом стало известно от представителей оперативного штаба региона.
Всего за последние сутки в России подтверждены 7600 случаев новой коронавирусной инфекции. При этом выздоровели 4705 человек.
- В стране зарегистрировано 592280 заболевших, а число выздоровевших пациентов увеличилось до 344416 человек, - подвели итог в оперштабе РФ. Также за сутки зафиксировано 95 смертей по всей России, а за весь период в РФ от коронавируса скончались 8206 человек.
Таким образом, к настоящему моменту ситуация в ХМАО такова: 6581 случаев заболевания.
Соблюдайте все меры безопасности, прежде всего – требования к самоизоляции. При первых признаках заболевания звоните на горячую линию: 8 800 301 68 88.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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