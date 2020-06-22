22 Июнь 2020 2020-06-22T10:46:49+03:00

Число заболевших коронавирусом в ХМАО на 22 июня 2020 года составило 6581 человек Фото: pixabay.com

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Югре на 22 июня 2020 года

Изменить размер текста: A A

Число заболевших коронавирусом в Югре на 22 июня 2020 года: 6581 человек, за сутки зафиксировано 295 новых случаев. Об этом стало известно от представителей оперативного штаба региона.

Всего за последние сутки в России подтверждены 7600 случаев новой коронавирусной инфекции. При этом выздоровели 4705 человек.

- В стране зарегистрировано 592280 заболевших, а число выздоровевших пациентов увеличилось до 344416 человек, - подвели итог в оперштабе РФ. Также за сутки зафиксировано 95 смертей по всей России, а за весь период в РФ от коронавируса скончались 8206 человек.

Таким образом, к настоящему моменту ситуация в ХМАО такова: 6581 случаев заболевания.

Соблюдайте все меры безопасности, прежде всего – требования к самоизоляции. При первых признаках заболевания звоните на горячую линию: 8 800 301 68 88.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Нефтеюганский район вырвался в антилидеры по приросту заболевших коронавирусом за сутки

Медики делают все необходимое для локализации инфекции (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU