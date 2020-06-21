21 Июнь 2020 2020-06-21T18:27:48+03:00

Нефтеюганский район вырвался в антилидеры по приросту заболевших коронавирусом за сутки Фото: pixabay.com

Медики делают все необходимое для локализации инфекции

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В Югре лабораторно подтверждены 294 новых случаев заболевания коронавирусом в 18 муниципалитетах. География распространения инфекции такова:

- Нефтеюганский район – 87, Сургут – 54, Когалым – 21, Нижневартовск – 19, Нефтеюганск – 17, Лангепас – 16, Мегион – 13, Нягань - 12 , Радужный – 9, Сургутский район – 8, Пыть-Ях – 7, Советский район – 7, Ханты-Мансийск – 7, Югорск – 7, Октябрьский район – 5, Нижневартовский район – 3, Урай – 1, Белоярский район - 1, - пояснила замруководителя Роспотребнадзора по ХМАО Инна Кудрявцева. Напомним, что всего в регионе лабораторно подтвержденных случаев инфекции - 6286.

По клинической структуре: в состоянии пневмонии – 55, с симптомами ОРВИ - 123, в бессимптомной форме заболевания – 116. По месту инфицирования: контактные установлены - 194, в 100 случаях контакт уточняется.

Из всех лабораторно подтверждённых случаев коронавируса в регионе 36 человек – на ИВЛ, 55 человек – в реанимации.

ИСТОЧНИК KP.RU