21 Июнь 2020 2020-06-21T17:14:20+03:00

Число заболевших коронавирусом в ХМАО на 21 июня 2020 года составило 6286 человек Фото: pixabay.com

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Югре на 21 июня 2020 года

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Число заболевших коронавирусом в Югре на 21 июня 2020 года: 6286 человек, за сутки зафиксировано 294 новых случаев. Об этом стало известно от представителей оперативного штаба региона.

Всего за последние сутки в России подтверждены 7728 случаев новой коронавирусной инфекции. При этом выздоровели 5119 человек.

- В стране зарегистрировано 584680 заболевших, а число выздоровевших пациентов увеличилось до 339711 человек, - подвели итог в оперштабе РФ. Также за сутки зафиксировано 109 смертей по всей России, а за весь период в РФ от коронавируса скончались 8111 человек.

Таким образом, к настоящему моменту ситуация в ХМАО такова: 6286 случаев заболевания.

Соблюдайте все меры безопасности, прежде всего – требования к самоизоляции. При первых признаках заболевания звоните на горячую линию: 8 800 301 68 88.

ИСТОЧНИК KP.RU