Югорчане жалуются на долгое получение результатов на коронавирус

24 Июнь 2020 2020-06-24T14:53:25+03:00

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Глава Югры Наталья Комарова провела очередное онлайн-заседание регионального оперативного штаба по предупреждению распространения COVID-19. Часть обсуждения касалась проведению тестирования жителей региона на инфекцию.

Сперва Наталья Комарова сообщила, что благодаря усилиям медработников региона почти 50% ранее заболевших югорчан здоровы.

- С начала работы по тестированию на новую коронавирусную инфекцию в Югре нарастили мощность лабораторий до шести тысяч исследований в сутки, - подчеркнула глава региона.

Наталья Комарова акцентировала, что только за один день поступило около 15 обращений от жителей региона о фактах, когда результатов тестов нет более десяти дней.

- Считаю, что это недопустимо. Отсутствие оперативной информации, своевременно полученных результатов по исследованиям не дает нам возможности реально оценить характеристику эпидситуации, а специалистам в области здравоохранения назначить лечение тем, кто в нем нуждается, - пояснила губернатор ХМАО.

Она поручила руководству управления Роспотребнадзора Югры, депздраву Югры срочно разработать комплекс мер, который ускорит выдачу результатов исследований на коронавирус.

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ИСТОЧНИК KP.RU