24 Июнь 2020 2020-06-24T11:19:30+03:00

Число заболевших коронавирусом в ХМАО на 24 июня 2020 года превысило семь тысяч человек Фото: pixabay.com

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Югре на 24 июня 2020 года

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Число заболевших коронавирусом в Югре на 24 июня 2020 года: 7223 человек, за сутки зафиксировано 323 новых случаев. Об этом стало известно от представителей оперативного штаба региона.

Всего за последние сутки в России подтверждены 7176 случаев новой коронавирусной инфекции. При этом выздоровели 12393 человек.

- В стране зарегистрировано 606881 заболевших, а число выздоровевших пациентов увеличилось до 368822 человек, - подвели итог в оперштабе РФ. Также за сутки зафиксировано 154 смерти по всей России, а за весь период в РФ от коронавируса скончались 8513 человек.

Таким образом, к настоящему моменту ситуация в ХМАО такова: 7223 случаев заболевания.

Соблюдайте все меры безопасности, прежде всего – требования к самоизоляции. При первых признаках заболевания звоните на горячую линию: 8 800 301 68 88.

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https://www.ugra.kp.ru/daily/27146/4241481/

ИСТОЧНИК KP.RU