2020-06-24T11:21:41+03:00
Коронавирус Covid-19

Сургутянин скончался от коронавируса

Мужчине было 59 лет
Руслан Савинов
Поделиться:
Сургутянин скончался от коронавирусаСургутянин скончался от коронавирусаФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

В ХМАО лабораторно подтвержден COVID-19 ранее умершего пациента. Об этом стало известно от представителей регионального оперативного штаба.

- Мужчина — 59 лет из Сургута. Течение болезни было осложнено сопутствующими хроническими заболеваниями, - сообщает пресс-служба регионального департамента здравоохранения.

Медработники просят жителей региона соблюдать режим самоизоляции.

- Коронавирусная инфекция опасна для людей любого возраста, - напоминают югорчанам врачи.

Добавим, что при первых признаках заболевания нужно обратиться на единую горячую линию региона - 8 800 301 68 88.

Ранее в регионе от коронавируса скончались уже 37 человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Врачи Москвы и Югры разработали единую тактику лечения коронавируса

Эксперты из столицы прибыли в регион (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Сургуте зафиксировали сразу 110 заболевших коронавирусом за сутки
«Звон Победы» услышали по всей Югре
Число заболевших коронавирусом в ХМАО на 24 июня 2020 года превысило семь тысяч человек
Врачи Москвы и Югры разработали единую тактику лечения коронавируса
Погода в Югре 24 июня: утром туман, днем небольшой дождь с грозой
Более полумиллиарда рублей субсидий на зарплату получили предприниматели Югры
На территории Советского лесничества Югры обнаружили незаконную рубку леса
На дорогах Югры в 2020 году погибли 10 пешеходов, 100 – получили травмы
Югорчанка украла ковровую дорожку из подъезда: полиция проводит проверку
Около 72% обратившихся за помощью предприятий Югры получили кредитные каникулы
В Югре двое подростков ворвались в офис и украли оргтехнику
Специалисты из Москвы прибыли в Югру для помощи в лечении пациентов с коронавирусом
Около 4600 педагогов Югры помогут в проведении ЕГЭ в регионе
В Сургутском районе восстановили 16 военных мемориалов
Культурная онлайн-программа на 23 июня для югорчан на самоизоляции
На озере в Югре опрокинулся гидроцикл: погибла молодая женщина
Сургут и Нижневартовск в антилидерах по приросту заболевших коронавирусом за сутки
Югорских доноров до 30 июня принимают на прием лишь по предварительной заявке
Число заболевших коронавирусом в ХМАО на 23 июня 2020 года составило почти семь тысяч человек