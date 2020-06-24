Сургутянин скончался от коронавируса
В ХМАО лабораторно подтвержден COVID-19 ранее умершего пациента. Об этом стало известно от представителей регионального оперативного штаба.
- Мужчина — 59 лет из Сургута. Течение болезни было осложнено сопутствующими хроническими заболеваниями, - сообщает пресс-служба регионального департамента здравоохранения.
Медработники просят жителей региона соблюдать режим самоизоляции.
- Коронавирусная инфекция опасна для людей любого возраста, - напоминают югорчанам врачи.
Добавим, что при первых признаках заболевания нужно обратиться на единую горячую линию региона - 8 800 301 68 88.
Ранее в регионе от коронавируса скончались уже 37 человек.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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